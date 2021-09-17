В школе Николаева ученики избили своего одноклассника. 12-летнего школьника пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами живота. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранителям об избиении школьника сообщили медики. Полицейские выяснили, что ребенка избили на школьной спортивной площадке в ходе конфликта с одноклассниками.

Полицейские опросили всех участников конфликта, свидетелей и очевидцев, педагогов и руководство учебного заведения.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Напомним, что в первые дни нового учебного года в Запорожье 14-летнему мальчику стало плохо во время урока. Подросток пережил клиническую смерть, у него произошла остановка сердца.

"Подробности" сообщали, что 15 сентября в полтавском лицее №33 на уроке физкультуры внезапно потеряла сознание 10-летняя девочка. В тот же день школьница умерла в реанимации областной больнице.