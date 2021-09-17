В школе Николаева ученики избили одноклассника, отправив в больницу [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В школе Николаева ученики избили своего одноклассника. 12-летнего школьника пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами живота. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранителям об избиении школьника сообщили медики. Полицейские выяснили, что ребенка избили на школьной спортивной площадке в ходе конфликта с одноклассниками.
Полицейские опросили всех участников конфликта, свидетелей и очевидцев, педагогов и руководство учебного заведения.
Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.
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