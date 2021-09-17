Українців з окупованого Донбасу збираються звозити на вибори у Росію [ Редактировать ]
У Росії почалося голосування до держдуми. Триватиме воно три дні - до неділі.
Пів року тому РФ розпочала там роздачу російських паспортів. Українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці до Ростова. За даними деяких ЗМІ, охочих їхати небагато - попри те, що росіяни організували майже тисячу додаткових автобусних рейсів та понад десяток залізничних.
У МЗС України закликали міжнародну спільноту не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях України, а також розширити санкції проти Росії.
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