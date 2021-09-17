У Росії почалося голосування до держдуми. Триватиме воно три дні - до неділі. Цього разу, окрім жителів анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучають жителів окупованого Донбасу.

Пів року тому РФ розпочала там роздачу російських паспортів. Українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці до Ростова. За даними деяких ЗМІ, охочих їхати небагато - попри те, що росіяни організували майже тисячу додаткових автобусних рейсів та понад десяток залізничних.

У МЗС України закликали міжнародну спільноту не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях України, а також розширити санкції проти Росії.