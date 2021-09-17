МОЗ України дозволив комбінувати вакцини Moderna та Pfizer [ Редактировать ]
Міністерство охорони здоров'я України дозволило комбінувати вакцини Moderna та Pfizer. "У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Pfizer і навпаки", - йдеться в повідомленні МОЗу. Комбінування є безпечним та ефективним. Інтервал між першою і другою дозами становить 28 днів.
Що ж до статистики ковіду в Україні, то вона стрімко погіршується. Вперше за чотири місяці добова кількість інфікувань перевищила 6 тисяч. Ще в понеділок показник був у межах тисячі. Минулої доби 99 пацієнтів померли, кількість госпіталізацій - стабільно зростає, ковідні відділення заповнюються. Натомість за добу майже 2 тисячі хворих одужало. Найбільше інфікувань на Харківщині, Львівщині та Одещині.
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