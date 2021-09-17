Моніторинг олігархів та санкції через вибори до Держдуми Росії. Традиційне для п'ятниці засідання Ради національної безпеки та оборони відбулося сьогодні ввечері.

Що на ньому вирішили? Все чула Анна Каменєва. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Аню, розповідай подробиці.

Знову РНБО і знову санкції. Цього разу обмеження запровадили проти тих, хто бере участь або допомагає проводити вибори до російської Держдуми на окупованих територіях України - в Криму та Донецькій і Луганській областях.

Україна не визнає їх легітимними й до цього закликає і світову спільноту. До санкційного списку вже потрапили понад 80 людей.

Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України:

Під санкціями у нас 53, попали під санкції.

В РНБО обіцяють - далі буде. І під санкції потраплять і агітатори, члени комісій і навіть спостерігачі з інших країн. Вже відомо про такі наміри громадян Франції, Венесуели та Сербії. В РНБО попередили, якщо вони приїдуть в окупований Крим чи Донбас - санкцій їм не уникнути. Щодо примусової паспортизації українців російськими паспортами, то за даними Радбезу - за різними оцінками так звані документи отримало 630-740 тисяч людей. Окрім того, в РНБО заявили - вже готові рахувати і відстежувати олігархів. Хоча сам законопроєкт ще не ухвалений парламентом. Та і його ще має оцінити Венеційська комісія. Утім Данілов запевнив - систему моніторингу вже створили.

Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України:

Така система готова, має такий захист.

Прессекретар президента повідомив і про запланований візит Володимира Зеленського до США. Він розпочнеться вже у понеділок.

Сергій Никифоров, прессекретар президента України:

Він зустрінеться на Генасамблеї з українською громадою США.

Також на засіданні Радбезу затвердили бюджет оборонного сектору. Це як і озвучував уряд - майже 320 мільярдів гривень. А ще - РНБО офіційно допустила іноземних партнерів до спільних військових навчань з НАТО, які стартують в Україні наступного тижня.

Дякую, Аню! Це була Анна Каменєва,- про результати засідання Ради національної безпеки та оборони.