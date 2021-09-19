РНБО запровадила санкції проти причетних до незаконного голосування у Росії [ Редактировать ]
Цього тижня Європарламент ухвалив різку резолюцію щодо Росії. У документі, який міститься на 25 сторінках, йдеться переважно про дії Кремля. Євродепутати виступили за посилення санкцій та закликали не допустити запуску другого "Північного потоку".
А ще говорили й про вибори у Держдуму. І навіть готовність їх не визнавати, у разі масштабних фальсифікацій.
Взагалі парламентські вибори в Росії тривали три дні - з п'ятниці до сьогодні. Дільниці для голосування працювали й в Україні, у приміщеннях посольства і консульств. І в офіційного Києва є серйозні претензії до Москви. А саме - щодо виборів депутатів у анексованому Криму. А також щодо голосування жителів Донбасу, яким масово роздали російські паспорти. Їх навмисне звозили до Ростовської області - навіть спеціально пустили додаткові поїзди та автобуси. З огляду на це Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти причетних до організації незаконного голосування. До списку вже потрапили понад 80 людей.
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України:
Під санкціями у нас 53 члени територіальних виборчих комісій. 33 кандидати в Держдуму. 7 посадових осіб, безпосередньо причетних до, я ще забув наголос зробити дуже важливий. 7 співробітників федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального. Вони так само сьогодні у нас попали під санкції.
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Зараз українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці в Ростов.
У Росії почалося голосування до держдуми. Триватиме воно три дні - до неділі. Цього разу, окрім жителів анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучають жителів окупованого Донбасу.
Цього разу, окрім анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучили жителів окупованого Донбасу.
Позиція України залишається непохитною: це буде грубим порушенням норм міжнародного права, а саме голосування офіційний Київ вважатиме нелегітимним.
Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным в любое время, в любом месте, но на нейтральной территории - не в Украине, и не в Роосии. Единственное условие украинского лидера - Киев и Москва будут обсуждать вопрос всех оккупированных территорий - и Крыма, и Донбасса