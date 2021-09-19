Цього тижня Європарламент ухвалив різку резолюцію щодо Росії. У документі, який міститься на 25 сторінках, йдеться переважно про дії Кремля. Євродепутати виступили за посилення санкцій та закликали не допустити запуску другого "Північного потоку".

А ще говорили й про вибори у Держдуму. І навіть готовність їх не визнавати, у разі масштабних фальсифікацій.

Взагалі парламентські вибори в Росії тривали три дні - з п'ятниці до сьогодні. Дільниці для голосування працювали й в Україні, у приміщеннях посольства і консульств. І в офіційного Києва є серйозні претензії до Москви. А саме - щодо виборів депутатів у анексованому Криму. А також щодо голосування жителів Донбасу, яким масово роздали російські паспорти. Їх навмисне звозили до Ростовської області - навіть спеціально пустили додаткові поїзди та автобуси. З огляду на це Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти причетних до організації незаконного голосування. До списку вже потрапили понад 80 людей.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України: