Житель Харькова сыграл сам с собой в русскую рулетку и проиграл. Об этом сообщает харьковский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как оказалось, 42-летний мужчина не пытался покончить жизнь самоубийством. Утром в субботу, 18 сентября, он проснулся с похмельем и вдруг решил "поиграть в русскую рулетку". Для этого использовал пневматический пистолет.

Результатом такой "игры" стало ранение правого виска. Медиков вызвали близкие стрелка.

Врачи скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь, после чего его отправили в нейрохирургическое отделение больницы. Когда стрелок-неудачник поправится, ему придется отвечать на вопросы правоохранителей.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в харьковском ресторане "Чили" нашли труп с огнестрельным ранением. Как оказалось, из помпового ружья застрелился владелец заведения.