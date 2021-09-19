Харьковчанин решил сыграть сам с собой в русскую рулетку и проиграл [ Редактировать ]
Источник: "Русская планета"
Житель Харькова сыграл сам с собой в русскую рулетку и проиграл. Об этом сообщает харьковский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как оказалось, 42-летний мужчина не пытался покончить жизнь самоубийством. Утром в субботу, 18 сентября, он проснулся с похмельем и вдруг решил "поиграть в русскую рулетку". Для этого использовал пневматический пистолет.
Результатом такой "игры" стало ранение правого виска. Медиков вызвали близкие стрелка.
Врачи скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь, после чего его отправили в нейрохирургическое отделение больницы. Когда стрелок-неудачник поправится, ему придется отвечать на вопросы правоохранителей.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в харьковском ресторане "Чили" нашли труп с огнестрельным ранением. Как оказалось, из помпового ружья застрелился владелец заведения.
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