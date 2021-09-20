День без автомобілів. Напередодні Париж заборонив водіям рухатися містом. І жителі відразу зауважили: шуму й бруду поменшало. Здавалося б, суцільні переваги, однак знайшлися й противники такої ініціативи. Докладніше - Ольга Жидецька.

Париж дихає! З таким гаслом у французькій столиці відбувся вже традиційний День без автомобілів. Скориставшись теплою погодою, тисячі жителів висипали в середмістя. Насолодитися пішохідними прогулянками та зблизька роздивитися Тріумфальну арку, яку саме обгорнули блискучою тканиною за задумом сучасного художника Христо. Безавтомобільною ініціативою жителі задоволені.

Анні Матушевська, жителька Парижа:

Стало менше шуму, повітря чистіше. Для нас - це нагода прогулятися Єлисейськими полями і побачити Тріумфальну арку не з тротуару. Як же приємно споглядати краєвиди міста. А сьогодні воно дещо незвичайне.

Обмеження для водіїв діє від 11 до 18 години. Авторух заборонили по всьому місту, окрім кільцевої. Виняток - громадський і спецтранспорт. Порушникам - штраф 135 євро. На в'їзді до міста поліцейські завертали водіїв та пропонували їм припаркуватися на найближчій автостоянці. Та це не всім було до вподоби.

Патрис, житель передмістя Парижа:

Паркування коштує 8-10 євро за годину. І вони ще кажуть нам їхати до Парижа громадським транспортом. Приміські потяги нагадують вагони для худоби, у них немає кондиціонерів і решти зручностей. Тож день без авто - це складно. У парижан усе добре всередині їхнього периметру. А що там зовні - їх не обходить.

Останніми роками мерія Парижа дедалі більше наступає на автомобілістів. У місті їм дозволено рухатися до 30-ти кілометрів за годину. Багато вулиць стали пішохідними. Ще за рік середмістя планують зробити зоною обмеженого пересування. Тобто не пускатимуть транзитні автівки.

Боряна Корчева, туристка:

Це було б чудово. Справді буде місто для людей, а не для машин. Де можна бігати, дозволяти дітям гратися надворі й безтурботно гуляти. Проте міста такі великі. Іноді доводиться долати значні відстані, тож не знаю. Можливо, метро мало би замінити наземний транспорт.

День без авто у французькій столиці влаштовують уже всьоме. Одночасно з Парижем таку саму акцію проводить і Брюссель. А з огляду на високий рівень забруднення та зміни клімату, мерії цих міст пропонують зробити суботу пішохідним днем у всій Європі.