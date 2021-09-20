Ученые назвали напиток, снижающий риск заболеваний сердца [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Всего один стакан молока в день помогает существенно снизить риск развития сердечных заболеваний. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Рединга, сообщает газета Express.
Исследователи изучили данные о состоянии здоровья двух миллионов британцев и американцев. Им удалось выяснить, что те, кто часто пьет молоко, страдали от ишемической болезни сердца на 14% меньше.
"Мы обнаружили, что среди участников с генетической вариацией, которую мы связывали с более высоким потреблением молока, у них был более высокий индекс массы тела и повышенное количество жира. Но, что важно, у них был более низкий уровень хорошего и плохого холестерина", - заявил профессор нутригенетики и нутригеномики в Университете Рединга Вимал Карани.
Ученые обращают внимание на то, что люди, которые регулярно пьют молоко, имеют более высокий индекс массы тела и больше жира. Обычно такие особенности считаются факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако не в данном случае. При этом нет никаких доказательств, что употребление молока связано с риском развития диабета.
Молоко является ценнейшим питательным комплексом, поскольку он содержит 18 из 20 незаменимых белков и аминокислот, но также содержит насыщенные жиры.
Ранее "Подробности" писали об еще одном напитке, который полезен для сердечно-сосудистой системы - это какао.
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