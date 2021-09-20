На улице Огнивская в Полтаве сожгли стоянку Источник: ГСЧС Украины

В результате пожара на парковке, который произошел в Полтаве в ночь на понедельник, 20 сентября, уничтожены 6 автомобилей. Еще 10 автомобилей удалось спасти от огня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре на автомобильной стоянке на улице Огнивская в Полтаве спасатели получили 20 сентября в 00:25.

Пожарные, прибывшие на вызов, сразу же приступили к тушению огня. В 00:58 пожар был ликвидирован. Травмированных и погибших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания является поджог, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлой неделе в Харькове ночью сожгли шесть автомобилей, в том числе начальника райотдела полиции.