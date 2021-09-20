В Полтаве сожгли стоянку, сгорели шесть автомобилей (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В результате пожара на парковке, который произошел в Полтаве в ночь на понедельник, 20 сентября, уничтожены 6 автомобилей. Еще 10 автомобилей удалось спасти от огня, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре на автомобильной стоянке на улице Огнивская в Полтаве спасатели получили 20 сентября в 00:25.
Пожарные, прибывшие на вызов, сразу же приступили к тушению огня. В 00:58 пожар был ликвидирован. Травмированных и погибших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания является поджог, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что на прошлой неделе в Харькове ночью сожгли шесть автомобилей, в том числе начальника райотдела полиции.
по теме
Пожар начался с Toyota Rav 4, а потом огонь перебрался на соседние автомобили
В Чугуеве огнем охвачена школа, площадь возгорания - около 500 кв.м. Горят деревянные конструкции крыши и перекрытия спортзала, а также частично двухэтажное здание школы
За словами очевидців, водій іномарки перевищив швидкість, не впорався з кермуванням і на повному ходу протаранив дві автівки.
Ребенку стало плохо на уроке физкультуры, он потерял сознание. Физрук и школьная медсестра сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую медицинскую помощь. Девочку доставили в Детскую областную больницу, но к сожалению, спасти ее жизнь не удалось
Рятувальникам, щоб приборкати стихію, знадобилося близько години.