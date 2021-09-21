Євросоюз заявив, що не визнає результати виборів до Держдуми в Криму та на Донеччині [ Редактировать ]
Вибори в Росії відбулися в умовах тиску та репресій проти опозиції. З такою заявою виступили в ЄС. І додали: окрім залякування, під час голосування не було неупередженого міжнародного спостереження.
На думку речника Євросоюзу Пітера Стано, росіяни не були належно поінформовані про кандидатів, тому не мали змоги зробити демократичний вибір. У Євросоюзі також заявили: результати волевиявлення у тимчасово окупованому Криму та на Донеччині не визнають. Нагадаю, вибори до Держдуми тривали три дні.
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