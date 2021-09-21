Вибори в Росії відбулися в умовах тиску та репресій проти опозиції. З такою заявою виступили в ЄС. І додали: окрім залякування, під час голосування не було неупередженого міжнародного спостереження.

На думку речника Євросоюзу Пітера Стано, росіяни не були належно поінформовані про кандидатів, тому не мали змоги зробити демократичний вибір. У Євросоюзі також заявили: результати волевиявлення у тимчасово окупованому Криму та на Донеччині не визнають. Нагадаю, вибори до Держдуми тривали три дні.

За екзит-полами, "Единая Россия" набирає понад 45% голосів громадян, комуністи - більше як 20%. До Думи ще можуть потрапити ЛДПР Жириновського і провладна "Справедливая Россия". У них наразі по 8 відсотків голосів.