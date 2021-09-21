Теракт у Дніпрі: слідство розглядає версії професійної діяльності або неприязних стосунків [ Редактировать ]
Професійна діяльність або неприязні стосунки - такі версії розглядає слідство щодо теракту в Дніпрі.
Нагадаю, минулої середи невідомі підірвали автівку, в якій були речниця управління ДСНС Дар'я Гречищева та інструктор-парамедик Олексій Кавлак. Вони загинули. Потужність вибуху сягала двох кілограмів у тротиловому еквіваленті. Справу кваліфікували як теракт. Нею опікуються слідчі СБУ. Наразі шукають можливих свідків.
Олександр Савенко, заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури:
Розбираємо і вивчаємо, чи могло бути пов’язане з професійною діяльністю. Дійсно, особа перебувала в зоні АТО, в зоні ООС. Діяльність пов’язана з вибуховими речовинами, з наслідками, вони займалися, вони проводили інструктажі, як не потрапити на міну, як потім надавати медичну допомогу. Звичайно, ми і це вивчаємо, чи могло це стати приводом його власне поводження із цією вибухівкою.
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