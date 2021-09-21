З початком осені в Україні побільшало так званих кліматичних біженців. Щоб не мокнути під дощем і не мерзнути в заметах, дехто вирушає на цілі місяці в теплі краї та лише навесні повертається додому. Як українці ховаються від холодів під пальмами - розповість Оксана Тупальська.

Вот это вот Тайланд, вот это Тайланд... - Даниела, сколько тебе было, когда мы здесь были? - Четыре года. - Это мы были в Тайланде и отмечали День рожденья на пенной вечеринке.

Зимувати до теплих країв сім'я Джусупових утікала вже двічі. Олександр працює онлайн, віддалено від офісу. Тому, щойно у Києві настають сезонні холоди, пакує ноутбук до валізи й гайда з родиною у дорогу. На островах живе по чотири місяці.

Каже, у спекотному кліматі почав більше заробляти - адже біля моря не так швидко втомлюється.

Олександр Джусупов, сезонний мігрант:

Ничего не меняем. Единственное - автомобиль тут свой, а там нужно арендовать. Но зато топливо дешевле, продукты, мясо, курица дешевле, доступные морепродукты, фрукты, овощи.

Юлия Джусупова, сезонна мігрантка:

Чтобы жить в Киеве, нужно машине поменять резину, купить куртки и теплую обувь, жилье арендуем - что сдесь, что там.

Кліматичний туризм на користь і маленькій Даніелі. Взимку не боїться підхопити застуду, заговорила англійською, бо постійно перебуває серед іноземців, і призвичаїлась до тайських харчів.

Щороку в Україні більшає родин, які надовго виїздять на острови Таїланду або Індонезії. А ще - на Канари, там взимку хоча й не спекотно, але рідко буває холодніше як плюс 18.

Максим Дереза, віцепрезидент Української асоціації туристичних агенцій:

Как правило, люди выезжают в азиатские страны. Делают это самостоятельно. Бронируют авиабилеты, апартаменты где можно готовить кушать, чтоб это было не очень дорого.

Експерт з туризму радить завчасно подбати і про вибір надійної страховки. Щоб за потреби вона повністю відшкодувала медичні витрати. А щоб заощадити, - винаймати житло у так званих кондомінімумах. Це квартири з простішим сервісом, ніж у готелях. У таких помешканнях є все необхідне для життя, плюс безплатний басейни й лаундж-зони на прибудинкових територіях.