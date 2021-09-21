У Карпатах зафіксували шість градусів морозу [ Редактировать ]
В Україну прийшли холоди. Температура знизилася до 15 градусів. Тобто настала вже не календарна, а синоптична осінь.
У Карпати ж завітала справжня зима. На горі Піп Іван вранці зафіксували шість градусів морозу, і найближчими днями в горах прогнозують мокрий сніг. А Західну Україну, окрім Закарпаття, накриють нічні заморозки. Температура опуститься до мінус трьох.
Андрій Зеркевич, рятувальник пошуково-рятувального відділення Явірник:
Сьогодні температура повітря опустилася до шести градусів морозу. Тому рятувальники Прикарпаття застерігають туристів - вирушаючи в гори, врахуйте погодні умови та за несприятливих погодних умов відмовтеся від здійснення мандрівки.
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Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний загін на свій сторінці у Фейсбуці. А з четверга нічні заморозки прогнозують майже в усіх регіонах.
В северных областях температура снизится до +6 градусов
На этой неделе в Украине прогнозируется значительное похолодание
В частности, спад температуры обнаружили сегодня на горе Поп Иван Черногорский