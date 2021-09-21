В Україну прийшли холоди. Температура знизилася до 15 градусів. Тобто настала вже не календарна, а синоптична осінь.

У Карпати ж завітала справжня зима. На горі Піп Іван вранці зафіксували шість градусів морозу, і найближчими днями в горах прогнозують мокрий сніг. А Західну Україну, окрім Закарпаття, накриють нічні заморозки. Температура опуститься до мінус трьох.

Андрій Зеркевич, рятувальник пошуково-рятувального відділення Явірник: