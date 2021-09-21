В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку [ Редактировать ]
В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку. Трансплантацию провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши.
Об этом сообщает директор Института сердца Бориса Тодурова.
"Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет", - написал он.
По его словам, операция прошла во Львовской больнице скорой помощи. Ее провела команда киевских, львовских и польских врачей. "Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде это стало возможным в нашей стране", - добавил медик.
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