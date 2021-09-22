США нададуть військову допомогу Україні [ Редактировать ]
Сполучені Штати нададуть 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Це на 50 мільйонів більше, ніж планували раніше. Таке рішення ухвалили в Комітеті Палати представників, коли затверджували поправки до проєкту оборонного бюджету США на наступний рік.
Окрім того, документ пропонує збільшити присутність американських військ у Польщі, Румунії та Балтійських країнах. А також запровадити санкції проти газогону "Північний потік-2" та внести до "чорного списку" низку російських олігархів, високопосадовців і медійників. Схвалення поправок означає - їх додали до законопроєкту про оборонний бюджет. Далі його мають схвалити у нижній та верхній палатах Конгресу. Закон набуде чинності після підписання президентом.
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