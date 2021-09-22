На помічника президента - невипадково напали саме у той час, коли самого президента не було в країні. У цьому переконаний - Зеленський.

Про це перед зустріччю із Генсеком ООН, у Нью-Йорку, він поспілкувався з журналістами, серед них був і кореспондент "Подробиць". Президент упевнений: злочин ретельно планували.

Володимир Зеленський, президент України: