Володимир Зеленський: напад на помічника ретельно планували саме в період відсутності президента в країні [ Редактировать ]
На помічника президента - невипадково напали саме у той час, коли самого президента не було в країні. У цьому переконаний - Зеленський.
Про це перед зустріччю із Генсеком ООН, у Нью-Йорку, він поспілкувався з журналістами, серед них був і кореспондент "Подробиць". Президент упевнений: злочин ретельно планували.
Володимир Зеленський, президент України:
Я думаю, що збігу тут ніякого немає, з тим, що я в Нью-Йорку. Я знаю, де їхав Сергій, бо сам раніше жив у тому котеджному містечку. Люди точно знали, як буде їхати Сергій. Але там є й інші дороги, я там знаю кожен сантиметр! І через це, я собі так думаю, що люди готувалися достатньо довго. І знати в який час він їде - люди прекрасно знали ситуацію.
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