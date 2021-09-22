Французький президент вперше за сімнадцять років не брав участь у Генасамблеї ООН [ Редактировать ]
Сварка трансатлантичного масштабу. Уперше за 17 років президент Франції не приїхав на Генасамблею ООН. А голова МЗС країни дозволив собі відверті випади на адресу американського президента Байдена. Усе - через підводні човни для Австралії, які мала будувати Франція, але тепер будуватимуть Штати.
Європейські лідери скористалися нагодою розповісти американським ЗМІ, наскільки вони розчаровані діями Вашингтона. Як далеко все може зайти - дізнавалася Олена Абрамович.
До Нью-Йорка європейські лідери цього разу прилетіли з пересторогою. Кілька місяців тому, на саміті G7 у Лондоні, вони домовилися з американським президентом об'єднати зусилля в протистоянні Китаю. Тепер, після підписання безпекової угоди США, Австралії та Великої Британії без участі ЄС, усі досягнення тих перемов знівельовані. І перш ніж просуватися з будь-яких інших питань далі, потрібно розставити крапки над "і".
Урсула фон дер Ляєн, Президент Єврокомісії:
Ми очікуємо відповіді на низку запитань. З однією з наших держав-членів повелися неприйнятно. І потрібно із цим розібратися, перш ніж продовжувати співпрацю.
Некоректно США повелись із Францією, вважають у Брюсселі. Париж будував підводні човни для Австралії, проте Вашингтон запропонував Канберрі привабливіший контракт, а угоду з французами розірвали. І тут не стільки питання в тому, що сталося, скільки як це було зроблено, наголосила президентка Єврокомісії - без консультацій, поза спиною ЄС. Нагадав про це австралійському прем'єру й очільник Євроради Шарль Мішель.
Прозорість та лояльність - це основоположні принципи для міцного партнерства. І добре, що в нас є нагода з'ясувати всі деталі ситуації.
Своє невдоволення станом справ Шарль Мішель висловив американській пресі. Трамп хоча б відкрито не любив Європу, сказав Мішель. А Байден просто увів в оману Францію та інших європейських партнерів щодо Індо-тихоокеанського регіону. Залишив їх поза грою.
Шарль Мішель, голова Ради ЄС:
З новою адміністрацією Джо Байдена "Америка повернулася". Це було історичне послання нової адміністрації. І тепер у нас виникає запитання: що означає "Америка повернулася"? Вона повернулася в Америку чи ще кудись? Ми не знаємо.
Утім, Джо Байден на зустрічі з британським прем'єром Борисом Джонсоном почав розповідати про майже століття тісного партнерства між Австралією, США та Великою Британією. Запевнив: безпека Тихоокеанського регіону тепер під контролем.
Джо Байден, президент США:
Ми продовжимо працювати й сьогодні поговоримо про амбіції, заявлені на саміті G7. Ми беремося за нашу оновлену "Атлантичну хартію", перетворюємо її на реальні дії. І це відіграє важливу роль у викликах, з якими ми стикаємось.
Де серед цих викликів місце ЄС - у Брюсселі ще з'ясовуватимуть. Роздмухувати конфлікт довкола субмарин далі європейські лідери не бажають. Дипломати вважають, що все-таки це радше комерційна суперечка між Парижем та Канберрою. Президент Макрон досі жодного разу її не прокоментував, на Генасамблею ООН до Нью-Йорка демонстративно не приїхав. Тож європейські лідери мусили заступитися там за нього публічно. І вже потім далі налагоджувати зв'язки зі США.
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