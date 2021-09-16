В Днепре один мужчина захлебнулся в луже, а другой подавился куском мяса и умер (фото) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Днепре за один день, 15 сентября, произошли два трагических случая, приведших к смерти людей.
На улице Маршала Судца около 15:00 прохожие обнаружили тело мужчины, сообщает "Информатор". По предварительной информации, он пришел устраиваться на работу на стройку. После собеседования ему стало плохо, мужчина упал головой в лужу и захлебнулся. К сожалению, никто этого не увидел, чтобы спасти ему жизнь.
Еще одна трагедия произошла в одной из квартир в доме на Донецком Шоссе, сообщает издание. В скорую помощь позвонила женщина и сообщила, что ее мужу стало плохо.
Прибыв на вызов, медики обнаружили мужчину, лежащего на полу, а рядом стояли супруга и соседи. По словам женщины, она услышала, как на кухне упало что-то массивное. Пошла проверить, что случилось и увидела своего мужа без сознания. Тогда она вызвала скорую и позвала соседей.
Как оказалось, мужчина подавился куском мяса. До приезда скорой ему пытались помочь самостоятельно, но он не реагировал. Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчина так и не пришел в себя, медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Напомним, что в Полтаве на уроке физкультуры умерла 10-летняя девочка.
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