В Днепре за один день, 15 сентября, произошли два трагических случая, приведших к смерти людей.

На улице Маршала Судца около 15:00 прохожие обнаружили тело мужчины, сообщает "Информатор". По предварительной информации, он пришел устраиваться на работу на стройку. После собеседования ему стало плохо, мужчина упал головой в лужу и захлебнулся. К сожалению, никто этого не увидел, чтобы спасти ему жизнь.

Еще одна трагедия произошла в одной из квартир в доме на Донецком Шоссе, сообщает издание. В скорую помощь позвонила женщина и сообщила, что ее мужу стало плохо.

Прибыв на вызов, медики обнаружили мужчину, лежащего на полу, а рядом стояли супруга и соседи. По словам женщины, она услышала, как на кухне упало что-то массивное. Пошла проверить, что случилось и увидела своего мужа без сознания. Тогда она вызвала скорую и позвала соседей.

Как оказалось, мужчина подавился куском мяса. До приезда скорой ему пытались помочь самостоятельно, но он не реагировал. Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчина так и не пришел в себя, медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Напомним, что в Полтаве на уроке физкультуры умерла 10-летняя девочка.