Представленная серия iPhone 13 полна улучшений: от более быстрого нового процессора A15 Bionic и более ярких дисплеев до новых функций камеры, таких как "кинематографический режим".

Но самое главное улучшение, по сравнению с iPhone 12 – значительное увеличение времени автономной работы.

Apple не указывает емкость своих батарей для iPhone, но заявляет, что на этот раз аккумуляторы для всех четырех новых iPhone стали больше, и компании удалось добиться значительного повышения эффективности за счет оптимизации работы процессора, дисплея и программного обеспечения.

iPhone 13 Pro Max

Эксперты из Tom's Guide проверили все современные смартфоны, актуальные в 2021 году и составили рейтинг на основе их продолжительности автономной работы.

Новый iPhone 13 Pro Max, который сейчас заочно возглавляет многие рейтинги лучшего смартфона 2021 года, показал выдающееся время работы на одном заряде в 12 часов и 16 минут. Для сравнения, Samsung Galaxy S21 Ultra продержался 11 часов 25 минут.

При этом базовый iPhone 13 показал довольно большой скачок времени автономной работы до 10 часов и 33 минут, по сравнению с 8:25 у iPhone 12. Samsung Galaxy S21 немного отстал с его показателем в 9 часов и 53 минуты.

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У iPhone 13 mini дела обстоят лучше, но с меньшим отрывом. Новый "мини" проработал 8 часов 41 минуту, тогда как прошлогодний iPhone 12 mini показал результат в 7 часов 28 минут.

Еще лучше обстоят дела с iPhone 13 Pro, который имеет такой же 6,1-дюймовый дисплей, что и iPhone 13. Pro выдержал очень впечатляющие 11 часов 41 минуту, что на 2,5 часа больше, чем у iPhone 12 Pro. Это один из самых "долговечных" телефонов с модулем 5G. Galaxy S21 Plus проработал лишь 9 часов и 50 минут.

Но какими бы долгоиграющими не были новые iPhone 13, лидером оказался OnePlus 9 Pro, которому для разрядки батареи необходимо внушительные 12 часов и 48 минут.

OnePlus 9 Pro

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple не справляется с предзаказами на iPhone 13.