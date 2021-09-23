Зафіксувати ціну на газ закликав Уряд мер столиці Віталій Кличко. За його словами, для бюджетних установ вартість газу має бути втричі нижчою. А місцеві бюджети не в змозі погасити різницю, аби зберегти тарифи для населення на минулорічному рівні.

Віталій Кличко, Київський міський голова: