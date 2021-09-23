Віталій Кличко закликає уряд зафіксувати ціну на газ [ Редактировать ]
Зафіксувати ціну на газ закликав Уряд мер столиці Віталій Кличко. За його словами, для бюджетних установ вартість газу має бути втричі нижчою. А місцеві бюджети не в змозі погасити різницю, аби зберегти тарифи для населення на минулорічному рівні.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Асоціація міст України, це стосується не тільки Києва, а й інших міст, запропонувала центральній владі конкретні рішення, які дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню. Зокрема Уряд повинен зафіксувати ціну на газ для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 гривень за один кубічний метр. Замість ринкових 35.
по теме
В среду, 22 сентября, секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм заявила о том, что США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой
До опалювального сезону - менш як місяць. І розмов про нього дедалі більше. Одвічне запитання: "чи чекати подорожчання комуналки"?
Урочиста церемонія відбулася біля КМДА. Туди привезли й зразки сучасної спецтехніки. За словами мера, Київ цьогоріч спрямував на оновлення рятувального обладнання 32 мільйони гривень.
Ціна на електроенергію від постачальника "останньої надії" з першого жовтня зросте вдвічі. Таке рішення ухвалила Нацкомісія.
На тлі здорожчання блакитного палива, ще одна неприємна новина для українців: грошей на субсидії не вистачає.