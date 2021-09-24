У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО.

Верховна Рада напередодні ухвалила закон про деолігархізацію. "За" проголосували 279 нардепів. Закон передбачає створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, тобто олігархів.

І запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, внесеними до цього переліку. У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО. Ті, хто потрапив до Реєстру, зобов'язані подавати електронну декларацію. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації.