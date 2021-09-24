Обострение ситуации с внутренней безопасностью и потенциальная угроза переворота стали следствием узурпации власти действующим режимом - увольнением Арсена Авакова и сознательного ослабления структуры МВД. Речь об этом идет в статье "Разгул криминалитета и турбулентность в обществе: почему после ухода Авакова преступники увидели зеленый свет" опубликованной изданием Realist.online.

"Отставка экс-министра Авакова пошатнула ту последнюю колону, на которой держалось безжалостно расшатываемое некомпетентностью власти государство, да и сама власть… Дебош криминалитета, покушения на госслужащих и перспектива роста криминогенной ситуации… Все то, о чем говорили еще задолго до ухода Арсена Авакова с должности главы МВД, стало реальностью. Под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Покушение хоть и было очень профессиональным, но не удалось. В Черкассах в кафе расстреляли криминального авторитета, который скончался в реанимации", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что на криминогенной обстановке также значительно сказалась деморализация полиции и увольнение ключевых руководителей МВД.

"Новое руководство МВД уволило начальника криминальной полиции Евгения Коваля и Руслана Марчука - главу департамента стратегических расследований - и криминалитет уже готов идти на реванш. Заявления экспертов о том, что новая команда МВД крайне слаба, звучат все чаще", - подчеркивает он.

В статье также указывается угроза перехода вопросов внутренних дел под частичное управление людей, находящихся вне закона.

"Наши источники во фракции "Слуга народа" и вовсе допускают, что реванш криминалитета - это "программа минимум" - сейчас над государством повисла нешуточная угроза переворота. Все дороги для захвата власти криминалитету открыты. Поговаривают, что на общем собрании депутатов с Зеленским будут говорить и о необходимости вернуть Арсена Авакова... его отставка была ошибкой, учитывая криминогенную ситуацию в стране. Ведь на его место достойного преемника не нашлось, а если бы и нашлось - ОП его бы просто не допустили (ну а зачем тогда вообще было смещать Авакова?)", - подытожил автор.