В Україні - тривають масштабні міжнародні військові навчання за участю країн НАТО - "Спільні зусилля". На найбільшому у Східній Європі полігоні, Яворівському, разом з українськими армійцями тренуються бійці з 15 країн світу. Загалом у "Спільних зусиллях" беруть участь майже шість тисяч військових.

Для України - це ювілейні 25 навчання. Чим здивували цього разу бачила Христина Гашенко.

Ці будівлі на Яворівському полігоні - важливий елемент сценарію тренувань, одне із захоплених терористами міст на Донбасі.

Щоб звільнити людей, у місто заходить механізований підрозділ сухопутних військ. Завдання - вибити із житлових кварталів терористів.

У бій вступають штурмові групи. У місто заїжджають БМП та БТРи. Населення евакуюють.

На будівлі з гелікоптерів висаджується тактичний десант. Точаться запеклі бої. Утім, ворог таки здається. На будинках з'являються українські прапори.

Місто від терористів звільняли військовослужбовці з батальйону "Айдар", армійці з Румунії, Болгарії та Польщі. Тренуються з натовцями на уявному полі бою не вперше. Для України це 25 спільні міжнародні навчання.

Олександр, боєць 24 окремого штурмового батальйону "Айдар":

Они тоже самое используют, но с некоторими изменениями. Здесь они конкретено показывают, как они действуют, как их армия наработна инструкторами ихними, и собственно, мы берем для себя нужное.

Під час навчань українські військові діляться своїм неабияким бойовим досвідом.

Позивний "Мартін", боєць 24 окремого штурмового батальйону "Айдар":

У нас іде війна й у нас є бойовий опит, тому у нас є інструктори, які до цього навчали й вони діляться з нами, ми ділимося з ними. Навіть ми більше ділимося з ними.

Роль терориста дісталася спеціальному українському батальйону Opfor. Аби навчання відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних, свою тактику ведення бою військовослужбовці тримали в секреті. Кажуть - цього разу використали манеру бою, притаманну російським військам.

Фарес Альшамі, командир батальйону Opfor:

Методи хаосу, наприклад, тими самими барикадуванням, методом хаотичного вистрілу, з'явимося з різних положень, будемо використовувати ще підземні комунікації.

Цього року вперше під українським командуванням створили спільний багатонаціональний батальйон. До нього увійшли військовослужбовці 15 країн НАТО.

Владислав Клочков, перший заступник командувача військ Оперативного командування "Схід":

Ми прагнемо до інтеграції в НАТО і ми готові до спільної роботи. Ми вчимося, ми робимо свою справу і ми робимо все для того, щоб перемога була за нами.

Майкл Хенсон, представник Збройних сил США:

Ми раді, що маємо можливість долучитися до цих навчань, як і до зусиль, що їх докладають для розбудови Збройних сил України.

Результатами спільних навчань військовослужбовці США неабияк задоволені, втім, коли Україну готові прийняти до лав НАТО, - не відповіли.