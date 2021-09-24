Забуттю не підлягає. Бабин Яр став місцем найбільшого разового розстрілу за всю історію людства і символом Голокосту в Україні. На 80 роковини трагедії в Києві чекають на президентів Німеччини, Ізраїлю та Албанії. А у школах проведуть національний урок пам'яті.

Про те, що сьогодні здається неможливим, разом із нащадками жертв Бабиного Яру згадала Ірина Розова.

Тоді Ігор Кулаков не знав, що історія Бабиного Яру є і його історією. У 2014 осіб поїхав у Ізраїль відвідати родичів. Там із батьком зайшли до тітки Ірини. Та показала Ігорю сімейний альбом.

Ігор Кулаков, правнук жертв Бабиного Яру:

Дуже багато сімейних фотографій і в тому числі показала фотографію, там були зображені Мордехай і Шейндл Сова, мої прадід і прабаба і вона сказала - їх розстріляли в Бабиному Яру. Так дуже буденно сказала...

Мордехай і Шейндл Сова - єврейське подружжя в літах. На початку Другої світової вони жили в Києві. Знайти зачіпку, що вони стали жертвами розстрілів, Ігорю вдалося, коли побачив документ 45 року з іменами людей, яких забрали до Бабиного Яру.

Ігор Кулаков, правнук жертв Бабиного Яру:

І серед цих забраних я побачив прізвище Сова і власне свідчення про те, що це була така дата 29.09, коли їх не стало.

Той самий день, 29 вересня 1941 року, Ігор відновив чи не по годинах за розповідями родичів та очевидців. Побачивши оголошення зібратися всім євреям міста Києва на куті Дегтярівської та Мельникова, Мордехай і Шейндл вирушили зі свого будинку на вулиці Житній Базар. Історики кажуть, тоді німцям вдалося запевнити єврейську спільноту.

Андрій Руккас, директор Інституту історії Голокосту в Україні та Східній Європі:

Німці пустили чутку, що людей будуть кудись перевозити, кудись транспортувати, навіть про те, що їх вивезуть кудись в Палестину і на підкріплення цієї чутки власне говорили саме місце розташування - недалеко була залізнична станція Лук'янівка.

Про те, що йшли на смерть, люди навіть не здогадувалися.

Ігор Кулаков, правнук жертв Бабиного Яру:

Вони взяли цінні речі й пройшли трошки по вулиці Нижній Вал, але тут раптом Мордехай мій прадід згадав, що не взяв щось важливе, повернувся нагору до себе, він мешкав на другому поверсі і побачив, що людина, яка здавала йому житло порпається в його речах, між чоловіками вибухнула сварка, а потім бійка в результаті якої Мордехай вийшов, сів на лавочку біля своєї дружини та вже нікуди не пішов.

Відтермінувати жорстоку загибель вдалося лише на кілька годин.

Ігор Кулаков, правнук жертв Бабиного Яру:

Вони й деякий час просиділи. Так чи інакше прийшов патруль і їх розстріляли прямо на Нижньому Валу, не доходячи до Бабиного Яру.

Найбільший масовий розстріл Другої Світової війни почався 29 вересня, а закінчився наступного дня. Тіла 34 тисяч євреїв вкрили Бабин Яр... Тоді урочище було завдовжки два з половиною кілометри. А завглибшки - 50 метрів.

Андрій Руккас, директор Інституту історії Голокосту в Україні та Східній Європі:

Основним місцем розстрілу Бабиного Яру був боковий відріг. Боковий відріг, який сполучався із яром. Він починався десь в районі тих хрущовок і з'єднувався з яром приблизно там де стоїть оця висотка.

За два роки окупації тут розстріляли не лише євреїв. Жертвами нацистів стали роми та пацієнти психлікарні Павлова. У 43 розстріляли тут і в'язнів Сирецького концтабору. Перед смертю німці змусили їх викопати та спалити трупи розстріляних євреїв... Сто тисяч загиблих - цифра, яку назвали ще за радянської влади.

Андрій Руккас, директор Інституту історії Голокосту в Україні та Східній Європі:

Якщо нацисти тут вбивали людей, то радянська влада потім вбила пам'ять про цих людей, тому що одразу після війни було прийнято рішення перетворити Яр на парк. І починається заливання Яру рідкими відходами цегли й ви знаєте чим це обернулося, це обернулося Куренівською трагедією, але попри те, намивка ґрунту продовжувалася.

Згодом яр забудували багатоповерхівками, поклали дорогу, звели станцію метро "Дорогожичі". А парк перетворили на заповідник. Нині тут будують меморіал пам'яті.

Руслан Кавацюк, член правління Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр":

Це буде комплекс музеїв. Музей голокосту у Другій Світовій війні, музей Куренівської трагедії, музей забуття в радянські часи, музей усіх жертв Бабиного Яру. Власне зараз будується музей-курган пам'яті, в якому буде розказано про найбільший масовий розстріл 80 років тому.

Трагедію Бабиного Яру історики ще називають "голокостом від куль". За час німецької окупації по всій Україні було розстріляно близько мільйона євреїв.