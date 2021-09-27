Продолжительность жизни впервые "упала" после Второй мировой: в чем причина [ Редактировать ]
Ученые из Оксфордского центра демографических наук заявил о том, что со времен Второй мировой войны пандемия коронавируса вызвала наибольшее сокращение жизни в странах Европы, США и Чили. Об этом сообщает The Guardian.
Наибольшее сокращение продолжительности жизни зафиксировано в прошлом 2020 году. Масштабы сокращения продолжительности жизни были исследованы после анализа 29 стран на основе официальных данных регистрации смертей за прошлый год.
В 27 странах наблюдалось сокращение жизни. Согласно докладу, наибольшее сокращение ожидаемой продолжительности жизни в разных странах было связано с официальными случаями смерти от COVID-19.
Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни произошло среди мужчин в США. По сравнению с 2019 годом они стали жить на 2,2 года меньше. Следующей страной стала Литва - там продолжительность жизни для мужчин сократилась на 1,7 года.
Соавтор исследования, доктор Хосе Мануэль Абурто, сказал:
Для западноевропейских стран, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия и другие, в последний раз такие значительные сокращения ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдались в течение одного года во время Второй мировой войны.
Абурто сказал, что многим странам понадобились годы, чтобы восполнить потери, а пандемия свела все старания на нет.
Женщины в восьми странах и мужчины в 11 странах понесли убытки, превышающие год. В последнее время этим странам потребовалось в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни на один год: прогресс был сведен на нет в течение 2020 года COVID-19.
Напомним, с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. В настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.
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