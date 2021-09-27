Если НАТО никак не отреагирует на обострение конфликта между Сербией и Косово, это будут вынуждены сделать сербская армия. Такое заявление президент Сербии Александр Вучич сделал в эфире TV Pink.

Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него... не имеем права этого делать.

Президент Сербии заявил, что сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что сербская армия пока не станет входить в Косово.

Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году.

Конфликт Сербией и Косово с новой силой вспыхнул после того, как правительство Косово распорядилось не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами. Сербия с 2011 года требует от владельцев автомобилей с номерами Косова уплаты пошлины.

Этнические сербы, живущие на севере Косово, в ходе акции протеста заблокировали подъезды к КПП "Брняк" и "Ярина". После этого Косово направило спецназа к контрольным пунктам, а сербская авиация начала облетать близлежащие районы.

Напомним, что в апреле 2021 года в Косово избрали нового президента. Им стала экс-спикер парламента Вьоса Османи.