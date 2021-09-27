Сербия и Косово стягивают войска: что случилось [ Редактировать ]
Источник: ИА "Танюг"
Если НАТО никак не отреагирует на обострение конфликта между Сербией и Косово, это будут вынуждены сделать сербская армия. Такое заявление президент Сербии Александр Вучич сделал в эфире TV Pink.
Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него... не имеем права этого делать.
Президент Сербии заявил, что сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что сербская армия пока не станет входить в Косово.
Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году.
Конфликт Сербией и Косово с новой силой вспыхнул после того, как правительство Косово распорядилось не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами. Сербия с 2011 года требует от владельцев автомобилей с номерами Косова уплаты пошлины.
Этнические сербы, живущие на севере Косово, в ходе акции протеста заблокировали подъезды к КПП "Брняк" и "Ярина". После этого Косово направило спецназа к контрольным пунктам, а сербская авиация начала облетать близлежащие районы.
Напомним, что в апреле 2021 года в Косово избрали нового президента. Им стала экс-спикер парламента Вьоса Османи.
по теме
По результатам экзит-полов немецкие телеканалы давали различные прогнозы
Исландия станет первой в Европе страной с большинством женщин в парламенте. Альтинг будет состоять из 33 женщин и 30 мужчин
Цієї ночі політичний Берлін не спав. До ранку в штабах основних конкурентів - есдеків та християнських демократів аналізували дані екзит-полів, слідкували за підрахунком голосів та заявляли про перемогу.
Ангела Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года - 16 лет. Она уйдет с должности канцлера после парламентских выборов, запланированных в Германии на 26 сентября. От "зеленых" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от ХДС/ХСС - Армин Лашет, от СДПГ - Олаф Шольц
Партія "Опозиційна платформа - За життя" не буде голосувати за законопроект №5600 (зміни до податкового кодексу - ред.), який суттєво підвищує податкове навантаження і на бізнес, і на громадян. Про це ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат від "ОПЗЖ" Юрій Павленко