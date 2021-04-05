В Косово избрали президента [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов со второй попытки избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом. Трансляция шла на YouTube-канале законодательного органа.
Согласно конституции Косово, глава государства избирается в парламенте. Его кандидатуру должны поддержать 80 из 120 депутатов.
Парламентариям предложили двух кандидатов от правящего движения "Самоопределение" - бывшего спикера парламента Вьосу Османи и Насуфа Бейту. В субботу, 3 апреля, в голосовании приняли участие лишь 79 депутатов, поэтому его перенесли на вечер воскресенья.
В воскресенье кворум собрался, однако избрать президента удалось только в третьем круге, в котором было достаточно поддержки простого большинства в 61 голос. Кандидатуру Вьосы Османи поддержал 71 депутат.
Напомним, что бывший президент Косово Хашим Тачи в ноябре 2020 года подал в отставку. Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанской войны 1998-1999 годов. Хашим Тачи был вызван на суд в Гаагу, все обвинения он отрицает. Обязанности президента исполняла Вьеса Османи.
Как сообщали "Подробности", в понедельник, 5 апреля, Национальное собрание Вьетнама избрало нового президента страны.
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