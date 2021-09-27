Трагедія Бабиного Яру: в Києві починається масштабне вшанування пам'яті загиблих [ Редактировать ]
Цього року виповнюється 80 років одній із найстрашніших сторінок Другої світової війни - трагедії Бабиного Яру. Масштабне вшанування пам'яті жертв трагедії почнуться у Києві вже 29 вересня. Сьогодні ж на території меморіального комплексу відбувся молебен. Детальніше - Тетяна Радченко.
На місці, де рівно 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви. Митрополит Антоній править панахиду.
Скільки саме людей було закатовано в Бабиному Яру? Точної статистики немає й досі. Але відомо, що не менше ніж сто тисяч.
Протоієрей Сергій, настоятель храма ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість":
Это день особой памяти страшных жертв гибели. Вот на этом месте, когда приходили люди, что происходило, как их расстреливали на краю этой пропасти, этого яра , они становились и их убивали, расстреливали, это было страшное , жуткое зрелище.
Митрополит Антоній просить миру для цієї землі. Порозуміння між людьми. І... прощення.
Антоній, архієрей Української православної церкви:
Ми сьогодні помолилися, щоб Господь помилував, простив гріхи і нагадати нашим співвітчизникам, щоб ми робили у цьому земному житті все, щоб такі сторінки в історії більше не повторювалися , щоб ніякі ідеології не стали причиною ненависті, роздору, розбрату і таких жахливих війн.
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