На місці, де рівно 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви.

Цього року виповнюється 80 років одній із найстрашніших сторінок Другої світової війни - трагедії Бабиного Яру. Масштабне вшанування пам'яті жертв трагедії почнуться у Києві вже 29 вересня. Сьогодні ж на території меморіального комплексу відбувся молебен. Детальніше - Тетяна Радченко.

На місці, де рівно 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви. Митрополит Антоній править панахиду.

Скільки саме людей було закатовано в Бабиному Яру? Точної статистики немає й досі. Але відомо, що не менше ніж сто тисяч.

Протоієрей Сергій, настоятель храма ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість":

Это день особой памяти страшных жертв гибели. Вот на этом месте, когда приходили люди, что происходило, как их расстреливали на краю этой пропасти, этого яра , они становились и их убивали, расстреливали, это было страшное , жуткое зрелище.

Митрополит Антоній просить миру для цієї землі. Порозуміння між людьми. І... прощення.

Антоній, архієрей Української православної церкви: