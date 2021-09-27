За три роки поліція затримала підозрюваних у злочині.

Справа Павла Шеремета. Підозрюваному у вбивстві журналіста Андрію Антоненку столичний суд пом'якшив запобіжний захід.

Із цілодобового домашнього арешту його перевели на нічний. Тепер Антоненко два місяці не зможе залишати квартиру із одинадцятої вечора до шостої ранку. Нагадаю, автівку з журналістом Павлом Шереметом підірвали у липні 16-го року.

А за три роки поліція затримала підозрюваних у злочині - лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь і музиканта Андрія Антоненка. Причетність до вбивства всі вони заперечують.