США заборонить в'їзд усім щепленим невизнаними ВООЗ вакцинами [ Редактировать ]
США заборонить в'їзд усім щепленим вакцинами, яких не визнає ВООЗ або влада країни. Це насамперед стосується тих, хто імунізувався російськими препаратами, зокрема "Спутником V" - повідомляє "Вашингтон Пост".
Видання зазначає, що від цього правила постраждають не лише росіяни, а й громадяни деяких інших країн з низьким рівнем доходів, яким Москва постачала вакцини.
Натомість щепленим "Пфайзером", "Модерною", "АстраЗенекою" та китайськими препаратами "Сіно-фарм" і "Сіно-вак" в'їзд - дозволять. Нові обмеження набудуть сили від листопада.
по теме
24-09-2021 20:00 Сюжет 4
Нова розробка значно легша для транспортування, не потребує заморожування чи особливих умов зберігання.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).
Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли.