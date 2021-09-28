Деякі громадяни не зможуть в'їхати до США

США заборонить в'їзд усім щепленим вакцинами, яких не визнає ВООЗ або влада країни. Це насамперед стосується тих, хто імунізувався російськими препаратами, зокрема "Спутником V" - повідомляє "Вашингтон Пост".

Видання зазначає, що від цього правила постраждають не лише росіяни, а й громадяни деяких інших країн з низьким рівнем доходів, яким Москва постачала вакцини.

Натомість щепленим "Пфайзером", "Модерною", "АстраЗенекою" та китайськими препаратами "Сіно-фарм" і "Сіно-вак" в'їзд - дозволять. Нові обмеження набудуть сили від листопада.