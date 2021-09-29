Європол викрив масштабну наркомережу [ Редактировать ]
Європол викрив масштабну наркомережу. Вилучили понад дві з половиною тонни кокаїну. У спецоперації взяли участь правоохоронці восьми країн.
Поліцейські затримали 61 людину - усіх підозрюють у причетності до поширення наркотиків. Окрім кокаїну, у дилерів також виявили більш як три сотні кілограмів канабісу, понад 600 тисяч євро готівкою, елітні автомобілі й мотоцикли.
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Коноплі сягали двох метрів заввишки. Утім, плантацію важко було помітити через віддаленість від населених пунктів. А охороняли її двоє жителів Чинадієвого.
Там поліцейський торгував речовими доказами. Збував партії метадону та психотропних засобів, які зберігались у райвідділку.
Вартість партії оцінюють у 80 мільйонів доларів. Катер із "товаром" знайшли за 300 кілометрів від острова Сан-Андрес.
Вартість партії оцінюють у 80 мільйонів доларів. Катер із "товаром" знайшли за 300 кілометрів від острова Сан-Андрес.
У Нацполіції встановили - він причетний до збуту наркотиків і відмивання коштів на території країн Євросоюзу. Там його засудили до 10 років ув'язнення.