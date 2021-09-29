Молдавский "Шериф" победил мадридский "Реал" в Лиге чемпионов (видео) [ Редактировать ]
Источник: ФК "Шериф (Тирасполь)
ФК "Реал" (Мадрид) проиграл тираспольскому "Шерифу" со счетом 1:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
В составе "Шерифа" голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьян Тилль (89-я). У "Реала" гол престижа забил Карим Бензема (65-я, пенальти).
После двух туров "Шериф" под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба возглавляет турнирную таблицу группы D. Кроме него и "Реала", в ней выступают также итальянский "Интер" и донецкий "Шахтер".
Напомним, что тираспольский "Шериф" является действующим чемпионом Молдовы и впервые выступает в Лиге чемпионов. "Шериф" стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап турнира.
Ранее "Подробности" писал о том, как закончился матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Интером".(
по теме
Уже на 11-й минуте хозяева были вынуждены заменить своего форварда
В октябре сборной Украины придётся сыграть два матча отборочного цикла
Молодой игрок играет в клубе "Пари Сен-Жермен"
Детали соглашения с 29-летним игроком пока не разглашаются
Таким образом, в расположении "сине-желтых" сейчас 5 вратарей