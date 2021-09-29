ФК "Реал" (Мадрид) проиграл тираспольскому "Шерифу" со счетом 1:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе "Шерифа" голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьян Тилль (89-я). У "Реала" гол престижа забил Карим Бензема (65-я, пенальти).

После двух туров "Шериф" под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба возглавляет турнирную таблицу группы D. Кроме него и "Реала", в ней выступают также итальянский "Интер" и донецкий "Шахтер".

Напомним, что тираспольский "Шериф" является действующим чемпионом Молдовы и впервые выступает в Лиге чемпионов. "Шериф" стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап турнира.

Ранее "Подробности" писал о том, как закончился матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Интером".(