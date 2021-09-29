Уряд призначив Наталію Науменко керівником міграційної служби [ Редактировать ]
У Міграційній службі новий очільник. Уряд призначив сьогодні керівником Наталію Науменко. Вона замінить на цій посаді Максима Соколюка. Якого звільнив Кабмін.
Наталія Науменко в міграційній службі людина не нова, вона досить тривалий час обіймала посаду першого заступника. Є автором чисельних нормативних актів, якими регламентується робота міграційної служби. А ще раніше працювала директором департаменту у справах біженців. Заміжня і має четверо дітей.
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