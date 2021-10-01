Барбадос вийде з-під влади британської корони [ Редактировать ]
Парламент Барбадосу дав зелене світло для виходу з-під влади британської корони. Депутати ухвалили поправку до конституції, щоб країна могла стати республікою. Нова поправка скасовує Барбадоський указ 1966 року Її Величності королеви Великої Британії.
Це покладе край статусу країни як британській колонії, якою вона була, відколи англійські поселенці вперше висадилися у 17 столітті. При цьому своєї назви Барбадос не змінюватиме.
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Документ вимагатимуть на заходах у закритому приміщенні за участи понад п'ятисот людей.
Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
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