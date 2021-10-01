США звинувачують Росію у навмисному недопостачанні газу до ЄС [ Редактировать ]
США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів у РФ - Джон Салліван. І додав - якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку.
Зазначу, що вже сьогодні ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних - тисячі двохсот доларів за тисячу кубів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік-2".
по теме
Ціна газу в Європі встановила новий рекорд - тисячу 100 доларів за тисячу кубів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС.
Ціни на газ у Європі різко зросли останніми тижнями на тлі низьких запасів у європейських підземних сховищах і скорочення постачання із Росії.
Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік 2".
Беспокойство вызывает то, что российская сторона отказалась бронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь
Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель для якнайшвидшого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".