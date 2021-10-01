В США запретят электронные сигареты [ Редактировать ]
В США Комиссия по международной торговле (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris продавать в стране IQOS. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Регулятор принял решение по делу о патенте, инициированном конкурентом компаний - R.J. Reynolds Tobacco Co.
В RJ Reynolds Tobacco рассказали, почему подали иск против Altria и Philip Morris:
Посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации.
Иск еще должен пройти административную проверку, которая продлится два месяца. Если решение регулятора останется в силе, Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS уже с ноября. Постановление вступит в силу после того, как его утвердит президент США.
Аналогичный иск против Philip Morris подала British American Tobacco сразу на нескольких международных рынках. При этом суды Великобритании и Греции стали на сторону Philip Morris.
В свою очередь в Altria и Philip Morris уже заявили, что будут обжаловать решение регулятора, так как считают патенты Reynolds American недействительными.
Как сообщали "Подробности", употребление марихуаны также приводит к ухудшению зрения. Это связано как с воздействием марихуаны на мозг, так и с обезболивающим эффектом, из-за которого снижается частота моргания и пересыхают глаза.
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