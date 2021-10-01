В документі закладене дуже скромне підвищення пенсій - трохи більше, як на сто гривень.

Підняти мінімальну пенсію удвічі вимагають опозиційні депутати. Вони вже подали свої поправки до проєкту бюджету на наступний рік. Адже в документі закладене дуже скромне підвищення пенсій - трохи більше, як на сто гривень. А відтак пенсіонери змушені виживати. Як це змінити, сьогодні, в День людей похилого віку, говорили народні обранці.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы послали все поправки в бюджет за 2022 год, чтобы уровень пенсий и минимальная пенсия была не менее 5 тысяч 500 гривен. И мы выиграли Конституционный суд и требуем, чтобы власть их выполняла. Не хотят заботиться о стариках, не хотят заботиться о людях - пусть идут в отставку.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":