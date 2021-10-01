ОПЗЖ вимагає підвищити пенсії до 5 тисяч гривень [ Редактировать ]
Підняти мінімальну пенсію удвічі вимагають опозиційні депутати. Вони вже подали свої поправки до проєкту бюджету на наступний рік. Адже в документі закладене дуже скромне підвищення пенсій - трохи більше, як на сто гривень. А відтак пенсіонери змушені виживати. Як це змінити, сьогодні, в День людей похилого віку, говорили народні обранці.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы послали все поправки в бюджет за 2022 год, чтобы уровень пенсий и минимальная пенсия была не менее 5 тысяч 500 гривен. И мы выиграли Конституционный суд и требуем, чтобы власть их выполняла. Не хотят заботиться о стариках, не хотят заботиться о людях - пусть идут в отставку.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":
Мы постоянно вносим изменения в бюджет и в законы. По нашему иску мы отсудили право чернобыльцев получать льготы и еще много таких вещей. Те законодательные инициативы, те постановления, которые вы считаете нужными с моральной точки зрения, с материальной, мы будем их брать на вооружение, вносить в парламент и добиваться, чтоб они были приняты. Это будет тяжелый труд.
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