В пятницу, 1 октября, в Офисе президента заявили, что расценивают задержание Михаила Саакашвили как месть по отношению к нему. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В МИД приглашен глава посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по поводу инцидента.

Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Сааакашвили.

Украинские дипломаты продолжают выяснять подробности задержания Саакашвили. Посольство Украины в Грузии пока не получило никаких разъяснений, впрочем, консулы, в случае безобидности, будут оказывать помощь председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ.

Украинские дипломаты уже выясняют все детали случившегося, а также и оснований для этого. Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы несмотря ни на что окажут необходимую помощь Михаилу Саакашвили.

В МИД был приглашен глава посольства Грузии в Украине, чтобы получить дополнительные разъяснения относительно задержания.

Безусловно, наши государственные институты внимательно следят за ситуацией. В Министерство иностранных дел Украины приглашен посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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