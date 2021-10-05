На Оман и Иран набросился мощный циклон Шахин, вследствие которого на территории Омана погибли более десятка человек. Об этом сообщает новостное агенство BBC.

Таким образом, вдоль северного побережья Омана случилось масштабное наводнение, которое сопровождалось проливными дождями и порывами ветра, скоростью до 150 километров в час. Власти Омана сообщили о гибели семи человек в провинции Северная аль-Батина, еще четыре человека утонули или погибли в результате оползней.

Фото: BBC

Отмечается, что на территории Ирана непогода унесла жизни двух рыбаков, при этом еще трое человек числятся пропавшими без вести.

Фото: BBC

Читайте также, тайфун "Чанту" обрушился на Филиппины. Тысяча человек были вынуждены покинуть свои дома, о пострадавших не сообщается, наибольший удар непогода нанесла северным островам региона, ветер скоростью до 180 километров в час, повредил линии электро-передач.

Кроме того, в Мексике бушует ураган "Грейс", который привел к сильным наводнениям и оползням. Восемь человек погибли, семь человек погибли в столице штата Халапа. С восьми - шестеро были членами одной семьи. Больше всего пострадал штат Веракрус.

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