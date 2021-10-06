Лауреати Нобелівської премії дослідили, як людство впливає на зміну клімату [ Редактировать ]
"Кліматична" премія. Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізики.
Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.
Вони довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане з викидами вуглекислого газу в атмосферу. За це вони розділять половину премії. Другу половину отримає Парізі за дослідження того, як безлад і відхилення взаємодіють у різних системах - від атомів до планет.
Клаус Гассельманн, кліматолог:
Найближчі десятиліття можливі значні зміни клімату. Це ніби порівняти теперішній час і льодовиковий період. За прогнозами, через 100 років температура може зрости на 2-3 градуси. Та якщо показники викидів і далі залишатимуться високими, ця різниця може бути ще удвічі більшою.
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