Палили сухостій: на Харківщині сталася масштабна пожежа [ Редактировать ]
Масштабна пожежа на Харківщині. Зайнялася трава в місті Балаклія. Вогнеборці майже шість годин намагалися загасити полум'я. До них доєдналися військові.
Вогонь встиг охопити чотири з половиною гектари. Загрожувало житловим будинкам, але пожежу вдалося вчасно локалізувати. Серед імовірних причин називають підпал трави й сухостою.
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Вогонь встиг охопити чотири з половиною гектари. Загрожувало житловим будинкам, але пожежу вдалося вчасно локалізувати. Серед імовірних причин називають підпал трави й сухостою.
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