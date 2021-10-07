Масштабна пожежа на Харківщині. Зайнялася трава в місті Балаклія. Вогнеборці майже шість годин намагалися загасити полум'я. До них доєдналися військові.

Вогонь встиг охопити чотири з половиною гектари. Загрожувало житловим будинкам, але пожежу вдалося вчасно локалізувати. Серед імовірних причин називають підпал трави й сухостою.