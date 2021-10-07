Кримінал у Штатах: через політику та колір шкіри американці стали частіше вбивати [ Редактировать ]
Кримінальна Америка. У США спостерігають найбільше за всю історію країни зростання кількості вбивств. Чому відбувається цей сплеск? І наскільки все серйозно? Дізнавався Дмитро Анопченко.
Преса завжди писала: мовляв, гірше ніж, на початку 2000-х, у Штатах не було ніколи. Тоді й справді - за один тільки рік, з 2000 до 2001, кількість убивств зросла на 20%. Але тоді на статистику дуже вплинув теракт на вежах-близнюках, його жертв теж зарахували до числа вбитих. А зараз і без жодних терактів цей невтішний рекорд побито.
Свіжа поліцейська статистика (а оприлюднюють її в Штатах завжди із запізненням - це все ж таки службова інформація, яку тут не поспішають розголошувати) свідчить, що за один тільки рік, із 2019 до 2020, кількість убивств у країні зросла на третину! Це найбільше за останні сто років, по суті - за всю сучасну історію країни.
Цифри безжальні: кількість убивств - майже 8 на кожні 100 000 жителів. Для порівняння, в Україні (якщо вірити даним МВС) це менш ніж 3 вбивства на 100 000 населення, тобто в нас майже утричі спокійніше, ніж у Штатах.
І різке погіршення криміногенної ситуації стало гучною новиною для країни.
Що відбувається?!! За словами експертів, на це вплинуло кілька чинників, які збіглися в часі: економічний занепад через Ковід, зростання кількості зброї в людей; той факт, що через пандемію із в'язниць випустили злочинців; а ще - скорочення бюджетів поліції.
"Позбавте поліцію грошей" - постійно скандували учасники акцій протесту після вбивства Джорджа Флойда. І в багатьох містах, контрольованих демократами, це і справді зробили. Як наслідок - за рік в Америці сталося до двадцяти тисяч убивств. До того ж, злочинність зростає пропорційно по всій країні; лише у двох провінційних штатах та на засніженій Алясці ситуація поліпшилася, у решті штатів - кримінальний бум.
У соціологів та психологів одне пояснення. Зростання злочинності безпосередньо пов'язане зі поглибленням розбрату в країні через політику та колір шкіри. Ненависть, нетерпимість і політичні чвари (а цього щороку дедалі більше) спричиняють і сплеск злочинності.
Додайте до цього зростання безробіття через пандемію і невпевненість у завтрашньому дні, яку всі ми відчуваємо. Соціологи давно говорили: розрив між білою і чорною, багатою і бідною Америкою, тими, хто за Трампа і хто за Байдена, зростає просто катастрофічно. Але тепер ці політичні і соціальні тенденції відчутні вже й на вулицях, коли запобіжників дедалі менше, а жертв через нетерпимість і ненависть - дедалі більше.
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Цифри безжальні: кількість убивств - майже 8 на кожні 100 000 жителів. Для порівняння, в Україні (якщо вірити даним МВС) це менш ніж 3 вбивства на 100 000 населення, тобто в нас майже утричі спокійніше, ніж у Штатах.
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