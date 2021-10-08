Цены на сахар изменятся: когда и на сколько [ Редактировать ]
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Розничные цены на сахар изменятся в связи с тем, что в 2021 году урожай сахарной свеклы гораздо выше, чем был в 2020 году. Такой прогноз озвучила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.
Ожидается, что после уборки урожая, цена сахара в рознице будет колебаться в пределах 23-25 гривень за килограмм.
Сбор урожая сахарной свеклы только начался – собран урожай лишь с около 20-30 процентов посевных площадей, поэтому точные прогнозы делать пока рано. Но однозначно урожай сахарной свеклы будет лучше, чем в прошлом году.
Объем производства сахара зависит не только от валового сбора свеклы, но и от содержания сахарозы.
По словам эксперта, учитывать стоит также и то, что нынешние погодные условия были благоприятными для формирования хороших показателей сахаристости свеклы.
Поэтому уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что сахара будет произведено больше, чем в предыдущем году, и его вполне хватит для удовлетворения внутренних потребностей без дополнительного импорта сырья.
Литвин также отметила, что в течение сентября-октября розничная цена на сахар держалась на уровне 27-28 гривень за кило, но в ближайшие месяцы все может измениться.
На фоне ожидания хорошего урожая сахарной свеклы и начала сезона производства сахара, оптовые цены начали снижаться и в течение одного-двух месяцев стоит ожидать розничную цену сахара на уровне 23-25 грн/кг.
Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.
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