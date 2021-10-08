Казахстан не пустил в страну шесть футболистов сборной Боснии и Герцеговины на отборочный матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, который состоится 9 октября.

Казахские власти отказали в визах следующим игрокам:

Саньин Прчич ("Страсбург", Франция);

Элвис Шарич ("Горица", Хорватия);

Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия);

Дарио Думич ("Твенте", Нидерланды);

Ади Налич ("Мальме", Швеция) ;

Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия)

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин так объяснил отказ в выдаче виз для боснийцев изданию Vesti.kz:

Мы отправили список делегации в миграционную службу МВД, после чего подали документы в посольство. Нам говорят, что в одном из паспортов размытые страницы, вроде как он попал в воду, на другом паспорте нет места для печати, еще в нескольких случаях поздно сдали документы на визу. Но вот те, кто сдал позже, прилетят другим рейсом.

В Федерации футбола Боснии и Герцеговины сообщили, что Ади Налич и Юсуф Газибегович все-таки получили визы и летят в Нур-Султан.

Сейчас положение в группе D такое:

Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф. Теоретически и Казахстан, и Босния сохраняют шансы на второе место и плей-офф.

В субботу, 9 октября, сборная Украины по футболу проведет в Хельсинки отборочный матч на ЧМ-2022 против Финляндии.

Напомним, что полузащитник "сине-желтых" и "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму и не сможет помочь команде в октябрьских матчах.