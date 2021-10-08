Казахстан не пустил четырех игроков сборной Боснии ради попадания на ЧМ-2022 [ Редактировать ]
Источник: Федерация футбола Боснии и Герцеговины
Казахстан не пустил в страну шесть футболистов сборной Боснии и Герцеговины на отборочный матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, который состоится 9 октября.
Казахские власти отказали в визах следующим игрокам:
- Саньин Прчич ("Страсбург", Франция);
- Элвис Шарич ("Горица", Хорватия);
- Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия);
- Дарио Думич ("Твенте", Нидерланды);
- Ади Налич ("Мальме", Швеция) ;
- Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия)
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин так объяснил отказ в выдаче виз для боснийцев изданию Vesti.kz:
Мы отправили список делегации в миграционную службу МВД, после чего подали документы в посольство. Нам говорят, что в одном из паспортов размытые страницы, вроде как он попал в воду, на другом паспорте нет места для печати, еще в нескольких случаях поздно сдали документы на визу. Но вот те, кто сдал позже, прилетят другим рейсом.
В Федерации футбола Боснии и Герцеговины сообщили, что Ади Налич и Юсуф Газибегович все-таки получили визы и летят в Нур-Султан.
Сейчас положение в группе D такое:
Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф. Теоретически и Казахстан, и Босния сохраняют шансы на второе место и плей-офф.
В субботу, 9 октября, сборная Украины по футболу проведет в Хельсинки отборочный матч на ЧМ-2022 против Финляндии.
Напомним, что полузащитник "сине-желтых" и "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму и не сможет помочь команде в октябрьских матчах.
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