Сімейний лікар колов фізрозчин замість вакцини у Німеччині [ Редактировать ]
Фізрозчин замість вакцини. У Німеччині почали розслідування проти сімейного лікаря. Його підозрюють у шахрайстві та підробці документів. У прокуратурі кажуть, медик видавав фальшиві сертифікати. А охочим зробити щеплення колов звичайний сольовий розчин. Подробиці скандалу - в матеріалі Тетяни Логунової.
"Лікар не приймає через проблеми зі здоров'ям"- таке оголошення нині можна побачити на кабінеті сімейного лікаря в німецькому містечку Вемдінг. Утім, насправді Герхарда Холста тимчасово усунули від роботи поліція та прокуратура. Його підозрюють у махінаціях з вакцинами. Замість препарату проти коронавірусу медик начебто колов сольовий розчин.
Штефан Росле, представник місцевої адміністрації округу Донауріс:
Ми вирішили публічно назвати ім'я цього лікаря. Адже в цій ситуації треба діяти швидко. Серед щеплених у цьому кабінеті можуть бути люди з хронічними хворобами. Вони думають, що захищені, а насправді наражають себе на небезпеку.
Скільки пацієнтів могло отримати фізрозчин замість вакцини - достеменно невідомо. Приблизно - кілька сотень.
Рафаелла Хессе, представниця Служби охорони здоров'я:
До нас надходить багато звернень. Люди запитують, що їм тепер робити. Ми всім відповідаємо: у вас може й не бути вакцинального імунітету. Тому наразі дуже важливо дотримуватися дистанції й носити маску з високим ступенем захисту.
І це ще не все. За даними прокуратури, лікар ще й видавав фальшиві сертифікати про імунізацію. Біля його кабінету бачили десятки автівок з номерними знаками різних міст. Приїздили навіть із-за кордону.
Медика вже допитала поліція, а в його кабінеті провели обшуки. Однак про мотиви лікаря поки що нічого невідомо. Місцеві ЗМІ, щоправда, пишуть, що він був противником вакцинації й прихильником конспірологічних теорій. Наприклад, розповідав охочим зробити щеплення, що вони можуть померти відразу після ін'єкції.
Це не перший такий скандал у Німеччині. Навесні всі медіа повідомляли про медсестру із центру імунізації міста Вільгельмсхафен, яка колола фізрозчин замість вакцини. Точну кількість "щеплених" у такий спосіб не встановили й досі. Утім, на повторну ін'єкцію запросили майже вісім тисяч людей.
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