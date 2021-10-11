Мілош Земан потрапив до реанімації [ Редактировать ]
Президент Чехії - у реанімації. Мілоша Земана доправили до лікарні напередодні - одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. За даними ЗМІ, політики обговорювали програш партії Бабіша на виборах. Перед волевиявленням журналісти оприлюднили розслідування масштабного витоку юридичних документів "Пандора Пейперс".
Відповідно до них, чеський прем'єр користувався офшорними компаніями й придбав замок на Французькій Рив'єрі. Що саме слугувало погіршенню самопочуття президента - не повідомляють. Як пише BBC, Земан страждає на цукровий діабет, багато курить, а в минулому - начебто зловживав алкоголем.
Мирослав Заворал, особистий лікар президента:
Мілоша Земана ушпиталили за моєю рекомендацією. Причина - ускладнення на тлі хронічного захворювання. Ми маємо точний діагноз і лікуємо пацієнта. Нині він у реанімації під наглядом експертів. Я не маю дозволу президента оприлюднювати його діагноз.
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Як пише BBC, Земан страждає на цукровий діабет, багато курить, а в минулому - начебто зловживав алкоголем.
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