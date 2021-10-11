Острів Евбея потерпає від повеней та зсувів ґрунту [ Редактировать ]
Після масштабних лісових пожеж - грецький острів Евбея нині потерпає від повеней та зсувів ґрунту. Їх спричинили рясні зливи. Затоплені кілька сіл неподалік узбережжя.
Деякі населені пункти відрізані від цивілізації, адже розмило дороги. За даними місцевих медіа, висока вода пошкодила сотні будинків. Аби відкачати воду, грецька влада доправила на острів рятувальників із материкової частини країни. Про жертв стихії - не повідомляють.
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