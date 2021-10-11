З нагоди тридцятиріччя створення Донецької єпархії УПЦ відбулися урочисті заходи [ Редактировать ]
У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди тридцятиріччя створення Донецької єпархії Української Православної Церкви. А також - тридцятиліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Святкові богослужіння очолив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій.
Предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій:
Вы за тридцать лет Вашего архиерейского служения, вы пережили много испытаний, трудностей. Но Господь дает великие испытания тем, кто великий.
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А також - 30-ліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Святкові богослужіння очолив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій.
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