Журналістів силоміць у кабінеті не тримали, а камеру відібрали, бо ті не мали розпізнавальних знаків. Столичний суд обрав запобіжні заходи фігурантам у справі щодо нападу на знімальну групу програми "Схеми".

Відстороненого голову "Укрексімбанка" Мецгера відправили під нічний домашній арешт. Альтернативний запобіжний захід призначили й речнику пресслужби фінустанови. А очільника Департаменту безпеки взагалі відпустили під особисте зобов'язання.

Та чи згодні з рішенням Феміди підозрювані? І чи визнають свою провину? Олена Логінова перебуває біля Голосіївського суду й розкаже про засідання більше.

Засідання у справі нападу на журналістів програми "Схеми" тривало понад три години. На лаві підсудних одразу троє фігурантів - усунутий голова "Укрексімбанку" Євген Мецгер, очільник пресслужби фінустанови Володимир Пікалов і директор Департаменту безпеки Ігор Тельбізов.

Усім їм інкримінують перешкоджання журналістській діяльності та обмеження пересування журналістів. Санкція статті передбачає до 5-ти років позбавлення волі. Суддя обирає запобіжний захід. Для Мецгера прокуратура просить цілодобовий домашній арешт.

Суд клопотання задовольнив частково. Мецгер під арештом удома буде лише вночі. Натомість і сам підозрюваний, і його захист вважають звинувачення необгрунтованими. Мовляв, треба ще довести, що відео, надане журналістами, не монтувалося. До того ж, кажуть адвокати, журналістів силоміць у кабінеті ніхто не тримав. А сам голова банку вже й так вибачився перед розслідувачами.

Михайло Баховський, адвокат Євгена Мецгера:

Відео монтоване. Воно змонтоване з кількох фрагментів. Це всім помітно і по хроноогії, і по розкадровці. Є фрагменти відео, які власник оприлюднив, а є, які не оприлюднив. Є таке поняття, як висмикнуте з контексту. Це випадкова ситуація і це не йде мова про якихось професійних злочинців, це випадковість, яку всі бачили поки на відео, яке опубліковане. В кримінальному аспекті наша позиція на сьогоднішній день, ясна річ, сформована таким чином, що ми вину пока не визнаєм, покази не даєм до тих пір, поки ми не дослідимо повністю всі матераіли, які були підставою для початку досудового розслідування.

Володимира Пікалова, очільника пресслужби банку, також суд відправив під домашній арешт. Чоловік своєї провини не визнає. І від будь-яких коментарів відмовляється. Більш говірким виявився Ігор Тельбізов - директор Департаменту безпеки банку. Саме він на відео заламував руки оператору знімальної групи. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На цьому наполягав і прокурор.

Ігор Тельбізов, підозрюваний, відсторонений від посади директор банківської безпеки "Укрексімбанку":

Згоди безпеки банку на це інтерв'ю не було. Дочекайтесь розслідування... Вы ознакомились с моими посадовыми инструкциями ...защита жизни и здоровья первых руководителей банка.

Нагадаю, конфлікт між журналістами програми "Схеми" та керівництвом "Укрексімбанку" стався 4 жовтня. Кореспондент під час інтерв'ю поставив голові банку Євгену Мецгеру незручне запитання. Після чого той розпорядився відібрати в журналістів камери й касети. Знімальна група змогла записати все, що відбувалось у кабінеті, на аудіо. А згодом відновили й саме відео. Після оприлюднення якого в мережі Мецгер склав повноваження на час розслідування.