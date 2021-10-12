У новозеландському місті Крайст-Черч звільнили чарівника [ Редактировать ]
У новозеландському місті Крайст-Черч звільнили... чарівника. З 1998 року Ян Бреккенбері Ченнелл офіційно був головним магом міста й отримував зарплату - близько десяти тисяч американських доларів за рік. В ефектному вбранні чоловік розважав містян і туристів і став справжньою візитівкою.
Та нині міська рада вирішила, що восьмисот дев'яносторічний чародій більше не відповідає сучасному образу Крайст-Черчу. Ченнел із цим категорично не згоден і запевняє - й надалі чаклуватиме на радість дітям і дорослим.
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